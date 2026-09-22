Başkan Erdoğan net konuştu: Komşularımız Suriye ve Irak'a desteğimiz tamdır
Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde bölge diplomasisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ve Irak'ın istikrarına yönelik kararlı mesajlar verdi. Suriye'nin 8 Aralık Devrimi sonrası yeni bir döneme girdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, komşu ülke Irak'ta devlet otoritesinin güçlendirilmesine ve Kalkınma Yolu Projesi gibi stratejik hamlelere Türkiye'nin tam destek verdiğini açıkladı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel