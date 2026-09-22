CANLI YAYIN
Geri
Başkan Erdoğan net konuştu: Komşularımız Suriye ve Irak'a desteğimiz tamdır

Başkan Erdoğan net konuştu: Komşularımız Suriye ve Irak'a desteğimiz tamdır

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde bölge diplomasisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ve Irak'ın istikrarına yönelik kararlı mesajlar verdi. Suriye'nin 8 Aralık Devrimi sonrası yeni bir döneme girdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, komşu ülke Irak'ta devlet otoritesinin güçlendirilmesine ve Kalkınma Yolu Projesi gibi stratejik hamlelere Türkiye'nin tam destek verdiğini açıkladı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Manisa'daki okul saldırısı sonrası bakanlardan kritik açıklamalar
Manisa'daki okul saldırısı sonrası bakanlardan kritik açıklamalar
Fatih'te küfür tartışması kanlı bitti! 18 yaşındaki Ensar Sezgin kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Fatih'te küfür tartışması kanlı bitti! 18 yaşındaki Ensar Sezgin kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 4. dalga! 16 şüphelinin tamamı yakalandı!
Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 4. dalga! 16 şüphelinin tamamı yakalandı!
Manisa'daki saldırıda görgü tanıkları anlattı: "Bayan öğretmen bir öğrenciyi kucaklayıp götürdü!
Manisa'daki saldırıda görgü tanıkları anlattı: "Bayan öğretmen bir öğrenciyi kucaklayıp götürdü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle