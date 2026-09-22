Başkan Erdoğan BM'de hedefini açıkladı: 1967 sınırlarında bağımsız Filistin Devleti kurulacak
Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde dünya kamuoyuna seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşası için vakit kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. İsrail üzerinde uluslararası baskının artırılması çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, Filistin Devleti'ni yok etme girişimlerinin hüsranla sonuçlanacağını belirterek 1967 sınırlarında bağımsız Filistin'in kurulacağı mesajını verdi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel