Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 4. dalga! 16 şüphelinin tamamı yakalandı!

Türkiye’nin Antalya’da ev sahipliği yapacağı COP31'in yol haritası belli oldu!

Başkan Erdoğan Türkevi'nden ayrıldı: BM Genel Kurul Salonu'na hareket etti

Halk otobüsü Düzce'de yola çıkan köpeklere çarpmamak için bir evin bahçe duvarına çarptı

Halk otobüsü Düzce'de yola çıkan köpeklere çarpmamak için bir evin bahçe duvarına çarptı