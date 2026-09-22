Başkan Erdoğan BM Zirvesi'nde konuştu: Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz
Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde küresel kamuoyuna seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına ve uluslararası toplumun sessizliğine dikkat çekerek değerlendirmelerde bulundu. Mahmud Abbas'ın iki yıldır salonda bulunmamasına rağmen Türkiye'nin Filistin davasının gür sesi olmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, BMGK'da reform yapılması ihtiyacını dile getirdi. İsrail'e yönelik baskıların artırılması çağrısını yineleyen Erdoğan, Türkiye ve bölge diplomasisiyle ilgili birçok konuya değindi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel