Başkan Erdoğan'dan COP31 Zirvesi'nde Gazze açıklaması: "Gazzeli çocukların üzerinden güç gösterisi yapmak vicdansızlıktır"
Antalya’daki COP31 Liderler Zirvesi’nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iklim krizine karşı küresel eylem çağrısı yaparken Gazze’deki duruma da sert tepki gösterdi. İnsanlığın eyleme geçmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bölgede yaşanan çevre kıyımına ve insani yardımların engellenmesine dikkat çekerek Gazze’ye acil yardım geçişi sağlanması çağrısında bulundu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel