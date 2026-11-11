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Başkan Erdoğan'dan küresel iklim krizine karşı net mesaj: "Karanlığa yumruk sallamak yerine mum yakmayı tercih ettik"

Başkan Erdoğan'dan küresel iklim krizine karşı net mesaj: "Karanlığa yumruk sallamak yerine mum yakmayı tercih ettik"

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Antalya’da devam eden COP31 Liderler Zirvesi’nde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insanlığın iklim krizine karşı tarihi bir kavşakta bulunduğunu belirterek küresel liderlere eylem birliği çağrısı yaptı. "Karanlığa yumruk sallamak yerine mum yakmayı tercih ettik" vurgusunda bulunan Erdoğan, şikayet etmek yerine umuda sarılarak ortak hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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