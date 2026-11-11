BM Genel Sekreteri Guterres'ten COP31 Zirvesi'nde uyarı: "Fosil yakıtlardan dinozorlar gibi vazgeçmeliyiz"

Anadolu Ateşi COP31'de büyüledi: Türkiye'nin yedi bölgesinden halk oyunları tek koreografide

Anadolu Ateşi COP31'de büyüledi: Türkiye'nin yedi bölgesinden halk oyunları tek koreografide