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Dilan Polat hakkında soruşturma: “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan gözaltına alındı! Adliyede fenalaştı

Dilan Polat hakkında soruşturma: “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan gözaltına alındı! Adliyede fenalaştı

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Dilan Polat hakkında, sanal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınarak adliyeye getirilen Polat, savcılık ifadesi sırasında fenalaştı.

Sanal medya ünlüsü Dilan Polat hakkında, sanal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Savcılık ifadesi sırasında fenalaşan Polat için sağlık ekipleri çağırıldı.
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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