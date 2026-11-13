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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemde polisin ikna çabası kamerada: Silahlı şahısla müzakere anları

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemde polisin ikna çabası kamerada: Silahlı şahısla müzakere anları

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını sol şeritte durdurarak eylem yapan şahsa yönelik polisin yürüttüğü müdahale çalışmalarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Özel harekat ve asayiş ekiplerinin etrafında güvenlik çemberi oluşturduğu şahsı sakinleştirmek ve ikna etmek amacıyla sürdürdüğü müzakere çabaları kameralara yansıdı. Güvenlik önlemleri sebebiyle köprünün sol ve orta şeritleri kapalı tutulmaya devam ederken, ekiplerin olay yerindeki ikna faaliyetleri sürüyor.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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