İstanbul'da fuhuş ve şantaj ağı çökertildi: İnternet siteleri üzerinden tuzağa düşüren 12 şüpheli yakalandı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri internet siteleri üzerinden kadınları fuhşa zorlayan ve şantajla para sızdıran organize suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Üç aylık teknik ve fiziki takip sonucunda İstanbul merkezli 7 ilçede tespit edilen 13 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel