Malatya'da şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın acı haberi Ankara'daki babaevine ulaştı

Kayseri'ye şehit ateşi düştü: Malatya'da düşen helikopterde şehit olan Serkan Önder'in haberi ulaştı

İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon: Nitelikli yağma ve kurşunlama olaylarına karışan 22 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon: Nitelikli yağma ve kurşunlama olaylarına karışan 22 şüpheli gözaltına alındı