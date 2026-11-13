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Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu fırtına uyarısı: Bugün şiddetli lodos yarın ani yağış geliyor

Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu fırtına uyarısı: Bugün şiddetli lodos yarın ani yağış geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin tamamını da kapsayan 11 il için sarı kodlu fırtına uyarısında bulundu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bugün hızı saatte 100 kilometreyi bulacak şiddetli lodosun deniz ve hava ulaşımında aksamalar yaratabileceğine dikkat çekti. Yarın Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte kısa süreli ancak kuvvetli yağışların beklendiğini ifade eden Tek, aralık ayının genel olarak ılıman seyredeceğini ve İstanbul'da kar yağışı beklentisinin ocak ayına kaldığını aktardı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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