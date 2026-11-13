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İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon: Nitelikli yağma ve kurşunlama olaylarına karışan 22 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon: Nitelikli yağma ve kurşunlama olaylarına karışan 22 şüpheli gözaltına alındı

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Yakası'ndaki silahlı bir suç örgütüne yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs ve iş yeri kurşunlama gibi 15 farklı olaya karıştığı belirlenen örgüte yönelik baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 5 adet tabanca ve 1.720 fişek ele geçirildi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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