İstanbul merkezli 42 ilde dev veri hırsızlığı operasyonu: 79 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapay zekâ destekli AVCI Projesi aracılığıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, büyük bir kişisel veri ve şantaj şebekesi çökertildi. Bir mesajlaşma uygulamasındaki gruplar üzerinden vatandaşların kimlik, iletişim ve banka kartı bilgilerini ücret karşılığında sattığı tespit edilen ağa yönelik İstanbul merkezli 42 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 79 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel