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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemde silahlı şahısın polise teslim olma anını Takvim görüntüledi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemde silahlı şahısın polise teslim olma anını Takvim görüntüledi

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde sabah saatlerinde aracını durdurarak bayrak ve silahla eylem yapan şahıs, emniyet güçlerinin başarılı müzakere ve ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu. Özel harekat ve asayiş ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyonun ardından silahını bırakarak kontrol altında gözaltına alınan şahsın teslim olma anına ait yeni görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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