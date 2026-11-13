Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu fırtına uyarısı: Bugün şiddetli lodos yarın ani yağış geliyor

İstanbul'da fuhuş ve şantaj ağı çökertildi: İnternet siteleri üzerinden tuzağa düşüren 12 şüpheli yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durduran şahıs silah ve bayrakla slogan attı: İşte Takvim özel görüntüler