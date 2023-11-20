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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023, 09:17 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023, 09:21

Zonguldak’ta fırtına kabusu! Bir gemi ikiye bölündü, bir gemi battı! A Haber ekipleri olay yerinden son durumu aktardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde limandan çıktıktan sonra iletişimin kesildiği bildirdi. Geminin mendireğe çarparak battığını bildiren Yerlikaya, "Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı Emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanacaktır." dedi. Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Diyarbakır'da 1, Batman'da 1 olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Öte yandan mürettebat listesi ortaya çıktı. Öte yandan A Haber ekipleri olay yerinden son durumu aktardı.

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