İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 12 mürettebattan haber alınamıyor

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde limandan çıktıktan sonra iletişimin kesildiği bildirdi. Geminin mendireğe çarparak battığını bildiren Yerlikaya, "Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı Emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanacaktır." dedi. Öte yandan mürettebat listesi ortaya çıktı.