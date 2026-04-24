Gülistan Doku 40 kilometrelik alanda arandı

Gizli Tanığın Tarif Ettiği "Mezar" Boşluğu

Soruşturmanın seyrini değiştiren gizli tanık ifadesinin ardından ekipler, Pertek ilçesi Koçpınar köyü ve çevresinde yoğunlaştı. Yer altı görüntüleme cihazlarıyla yapılan teknik incelemelerde; 1,70 metre uzunluğunda, 80 santimetre derinliğinde, mezar yapısıyla birebir örtüşen şüpheli bir boşluk saptandı. Hazırlanan uzman raporunda, bu alanın bir defin işlemi için kullanılmış olabileceği ve yaklaşık 1-2 yıl önce açılmış olma ihtimali üzerinde duruldu.

Baz Kayıtları Cinayet Şüphesini Kanıtladı

Dosyaya giren teknik veriler, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce ve kaybolduğu gün şüphelilerle aynı lokasyonda olduğunu belgeledi. Daraltılmış baz istasyonu analizlerine göre; Gençlik Merkezi ve Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde şüphelilere ait telefonlar ile Doku'nun telefonunun aynı anda sinyal verdiği kesinleşti. Bu veri, olayın bir "kayıp" vakasından ziyade "kasten öldürme" olduğuna dair en güçlü delil olarak dosyada yer aldı.

17 Noktada 40 Kilometrelik Hat Tarandı

JASAT ve özel ekipler, Munzur Vadisi'nden Ovacık kırsalına, mağaralardan en ücra köy mezarlıklarına kadar 17 farklı stratejik noktada operasyon yürüttü. Operasyon kapsamında:

Teknik Tarama: 40 kilometrelik alan GPR cihazlarıyla tarandı.

Mağara Operasyonları: Terör örgütlerinin geçmişte kullandığı sığınaklar kontrol edildi.

Kırmızı Bülten: Yurt dışına kaçan bir şüpheli için Interpol süreci başlatıldı.

Sonuç: Somut Bulguya Rastlanmadı

Haftalar süren titiz çalışmalara ve tespit edilen şüpheli yer altı boşluklarına rağmen, yapılan kazı ve incelemelerde Gülistan Doku'ya ait giysi, eşya veya biyolojik bir bulguya henüz ulaşılamadı. Savcılık, "kasten öldürme" ve "suç delillerini gizleme" suçlamalarıyla tutuklanan şüpheliler üzerinden soruşturmayı derinleştirmeye devam ediyor.