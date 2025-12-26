PODCAST CANLI YAYIN
Zincir marketlerden pazar günü kararı

Esnaf, sanatkârlar ve perakende sektörü temsilcileri, Türkiye Perakendeciler Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, market zincirlerinin pazar günü kapalı olması yönünde mutabakata vardı.

Esnaf, sanatkarlar ile perakende sektörünün temsilcileri, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde mutabakata vardı. Çalıştaya kamu, akademi, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. TPF Başkanı Ömer Düzgün, güçlü aile ve nitelikli istihdam için pazar tatilinin şart olduğuu kaydederek, "Son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini, nihai adımın atılmasını bekliyoruz" dedi.

