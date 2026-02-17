Kadın polisleri videoya çekip hakaret etti! O şoför gözaltına alındı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıKadın polisleri videoya çekip hakaret etti! O şoför gözaltına alındıKadın polisleri videoya çekip hakaret etti! O şoför gözaltına alındıGiriş Tarihi: 17 Şubat 2026 17:53 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 18:21 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Şanlıurfa’da görevli kadın polisleri cep telefonuyla kayda alarak hakaret ettiği iddia edilen halk otobüsü şoförü M.A.S., emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.Bunlar da Var 00:10OnlyFans operasyonu: 17 tutuklama 16.02.2026Pazartesi 00:58Zonguldak'ta maden ocağında göçük - İlk görüntüler 16.02.2026Pazartesi 02:53Zonguldak'ta madende göçük 16.02.2026Pazartesi 00:51Bursa'da motosikletli ölüm kamerada! 16.02.2026PazartesiCANLI YAYIN