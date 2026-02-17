İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: 1 milyon 366 bin 215 Suriyeli ülkesine dönüş yaptı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bugüne kadar toplam 1 milyon 366 bin 215 Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine geri döndüğünü açıklarken; CHP milletvekillerinin yemin törenindeki tutumlarını Meclis itibarını zedelediği gerekçesiyle eleştirdi. Ankara'da düzenlenen Valiler Buluşması'nda konuşan Bakan Çiftçi, terörle mücadele, düzensiz göç ve organize suç örgütlerine karşı operasyonel sürecin "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla tavizsiz süreceğini vurguladı.