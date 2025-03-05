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Zelenskiy’den geri adım! ABD’nin silah yok mesajı sonrası açıklama: Pişmanım
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Zelenskiy’den geri adım! ABD'nin "silah yok" mesajı sonrası açıklama: Pişmanım

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2025 09:20

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev'e yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığını açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "ABD Başkanı Trump'a minnettarım. Ukrayna bu anlaşmayı her zaman uygun formatta imzalamaya hazırdır." dedi. Rusya'nın söz konusu şartlara uyması halinde denizde de ateşkes ilan edebileceklerini belirten Zelenskiy, "Daha sonraki tüm aşamalarda çok hızlı hareket etmek ve güçlü bir nihai anlaşmaya varmak için ABD ile birlikte çalışmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy'nin pişmanlık açıklamasının arkasında İngiltere uyarısı olduğu ortaya çıktı.


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