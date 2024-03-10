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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Mart 2024, 00:27 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024, 00:27

Zafer Partililer birbirine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Zafer Partisi'nin Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen aday tanıtım programında ortalık savaş alanına döndü. İl Başkanı'nın konuştuğu sırada partililer birbirlerine tekme tokat saldırdı...

31 Mart'ta gerçekleştirecek Mahalli Genel Seçimine sayılı günler kala Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kocaeli'de bir dizi temaslarda bulundu. Gün boyunca partililerle bir araya gelen ve esnaf ziyaretinde bulunan Özdağ, akşam saatlerinde partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Başiskele ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen programda Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz'un konuşması esnasında partililer arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda arbede yaşanırken, bazı partililer yumruk ve tekmelerle birbirine girdi. Sinirle yerinden kalkan Ümit Özdağ, bağırarak kavgayı yatıştırdı. Partiler ardından 'Bozkurt Ümit' sloganlarıyla tekrar salona girdi.

"TERBİYESİZ ADAMLAR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kavga eden partililere şunları söyledi:

"Ne yapıyorsunuz siz, hepiniz susun, oturun yerinize. Herkes yerine otursun. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Herkes yerine geçsin, bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Terbiyesiz adamlar Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye, konuşacağım beni dinleyeceksiniz."

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