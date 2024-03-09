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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Mart 2024, 23:40 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024, 23:21

CHP'de DEM'e dokunan yanar! CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik'ten Köksal'a bombardıman: "Seviyesiz kadın"

CHP'de patlak veren 'DEM Parti' krizi katlanarak büyümeye devam ediyor. Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri partiyi karıştırdı. Köksal'ın bu çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan hamlesi olarak değerlendirilirkeen, Diyarbakır’dan Genel Merkez’e ültimatom geldi. CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, Burcu Köksal’a ‘seviyesiz kadın’ deyip yerden yere vurdu. Atik, Genel Merkez’e çağrıda bulunarak, Burcu Köksal’ın partiden ihraç edilmesini isteyerek, "Bu seviyesiz kadının bizim partimizden özür dilemesi lazım, Kürt halkında özür dilemesi lazım, DEM Parti’den özür dilemesi lazım. Çünkü bizim partimiz demokrasinin, özgürlüklerin, insan hakların olduğu partidir. Böyle bir insana kucak açmak bu partide barındırtmak partimizi yaralar, halkımız yaralar. Halkın içine çıkamıyoruz. Herkes bizden hesap soruyor" ifadelerini kullandı.

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