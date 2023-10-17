ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini arkasına alan soykırımcı İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sivilleri katletmeye devam ediyor. Araplar ve mülteciler üzerinden sık sık provokasyona imza atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde, Filistin konusunda skandal sözler sarf etmişti. Özdağ, "Filistin davası Türk milletinin davası değildir. Filistin davası Filistinli Arapların davasıdır" diyerek "Filistin davası nasıl İslam davası olsun?" açıklamalarında bulunmuştu. Yaşanan skandallar güncelliğini korurken provokatör Özdağ destekçisi Umay Akçay, İsrail ordusuna gönüllü asker olarak katıldı. Sosyal medya hesabında da Suriyeli sığınmacı karşıtı yüzlerce paylaşımı da bulunan Akçay'a sosyal medyadan büyük tepki geldi. Vatandaşlar, "Bir israil askeri Ümit Özdağ'ın partisine katılıp Müslüman mültecileri kovmaya çalışıyor. Bize oynadıkları oyuna bakın." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Mine Gümüşkaya isimli İsrail asıllı olduğu iddia edilen Türk vatandaşı da İsrail ordusuna katılmıştı.