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Yüzyılın Mitingi'ne vatandaşlar konvoyla geliyor!

Yüzyılın Mitingi'ne vatandaşlar konvoyla geliyor!
07.05.2023 14:10 - Son Güncelleme: 07.05.2023 14:14

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katılacağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen Cumhur İttifakı’nın Büyük İstanbul Mitingi için gelenler, miting alanına giriş yapmaya başladı. Tarihi buluşmaya 1 milyonun üzerinde katılım olacağı öngörülüyor. AK Parti mitinge gelmek isteyen vatandaşlar için bir ulaşım rehberi yayınladı. Miting için; İstanbul’un dört bir yanından 10 bin otobüs hareket edecek. Marmaray’a entegre ücretsiz ring seferleri yapılacak. Atatürk Havalimanı metrosu ile de doğrudan erişim sağlanabilecek. Öte yandan mitinge kendi araçlarıyla gelen vatandaşlar konvoy yaparak alana akın etmeye başladı.

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