Yunanistan'ın taciz girişimi Sahil Güvenlik ekiplerince engellendi

Uluslararası hukuku tanımayıp adaları askeri yığınak haline getiren Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yükselten eylemleri hız kesmeden sürüyor. Karasularımızı ihlal eden LS-ELAKT dolu Yunan devriye botu, Türk Sahil Givenliği'ne gerçek mermilerle taciz ateşi açtı. Gelişmeyi manşetten duyuran Yunan medyası ise skandal bir algı operasyonuna soyundu. Sınır ihlali yapan Yunan kuvvetleri görmezden gelen Dimokratia Ege'deki krizin Yunanistan'ın soğukkanlılığı ve profesyonelliği sayesinde önlendiğini iddia etti. 5 Ocak 2023 günü yaşanan bu hadise 'Ege'de Savaş' manşeti ile duyuruldu. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından da açıklama yapıldı. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.