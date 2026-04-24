Adalet Bakanlığı’nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu

"Adaletin Yüzyılı" İçin İhtisaslaşma Dönemi

Adalet Bakanlığı, yargı süreçlerinde hızı ve etkinliği artırmak amacıyla kurumsal yapısını yeniledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda ceza adalet sisteminde ihtisaslaşmayı odağa alan bir yapılanmaya gidildiğini duyurdu.

Faili Meçhul Dosyalar Mercek Altında

Yeni yapılanmanın en dikkat çeken ayağı, toplum vicdanını yaralayan olaylar için kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı oldu. Bakan Gürlek, bu birimle birlikte kurumsal kapasitenin artırılacağını ve "Gülistan Doku soruşturması" gibi kamuoyunun yakından takip ettiği dosyaların aydınlatılmasına stratejik destek sağlanacağını belirtti.

Dijital Suçlar ve Dezenformasyonla Mücadele

Sadece fiziki suçlar değil, dijital dünyanın getirdiği yeni nesil tehditler de Bakanlık bünyesinde özel bir birime kavuştu. Kurulan yeni daireler arasında Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele birimi, yalan haber ve siber suçlarla mücadelede yargı koordinasyonunu yönetecek.

İŞTE KURULAN 7 YENİ DAİRE BAŞKANLIĞI:

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı: Karanlıkta kalan dosyaları aydınlatacak. Terör Suçları Daire Başkanlığı: Terörle mücadelede hukuki ihtisaslaşmayı artıracak. Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele: Sanal dünya ve kamu düzenini koruyacak. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları: Kara para ve terör finansmanına darbe vuracak. Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar: Mafya, uyuşturucu ve finansal suçlarla mücadele edecek. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı: Afet süreçlerindeki hukuki süreçleri yönetecek. Adli Emanet Daire Başkanlığı: Delil ve emanet süreçlerinde profesyonelleşme sağlayacak.

Bakan Gürlek, yeni birimlerin hayata geçmesiyle birlikte Türk adalet sisteminin daha hızlı ve daha etkin bir yapıya kavuşacağını vurgulayarak, "Hukuk devletini güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.