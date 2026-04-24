İstanbul’da tarihi gün: 100 bin sosyal konut için kura çekimi başlıyor!
TOKİ eliyle yürütülen dev projede İstanbul ayağının startı yarın veriliyor. Sosyal medya hesabından heyecan dolu bir video paylaşan Bakan Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi’nde bu kez ev sahibi İstanbul!" diyerek müjdeyi duyurdu. 25 Nisan Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde kurulacak dev sahnede Başkan Erdoğan’ın katılımıyla çekilecek ilk kura, İstanbul’un konut sorununa merhem olacak 100 bin konutluk serüveni başlatacak.