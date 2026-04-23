Bakan Fidan Londra’da temaslarını sürdürüyor: İngiliz Parlamentosu ile kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23-24 Nisan tarihlerini kapsayan resmi Birleşik Krallık ziyareti çerçevesinde Londra'daki temaslarına devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile yapacağı görüşme öncesinde İngiliz Parlamentosu'na giden Fidan, burada yasama organının temsilcileriyle önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Parlamento Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Bakan Fidan, İngiliz parlamentosunu oluşturan Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası üyeleriyle bir araya gelerek kapsamlı bir görüşme trafiği yürüttü. Görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, terörle mücadele ve savunma sanayiinde atılacak yeni adımlar üzerinde duruldu.

Masada Kritik Başlıklar Var

Ziyaret kapsamında sadece ikili ilişkiler değil, bölgesel istikrar da gündemin üst sıralarında yer aldı. Bakan Fidan'ın parlamento üyeleriyle yaptığı görüşmelerde; Gazze'deki insani durum, Suriye'deki istikrar çabaları ve Ukrayna-Rusya savaşının etkileri değerlendirildi. Ayrıca, İngiltere'de yaşayan Türk toplumunun vize ve oturum başvurularında yaşadığı gecikmelerin giderilmesi yönündeki beklentiler bizzat İngiliz makamlarına iletildi.