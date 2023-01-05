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Yunan sahil güvenlik botu tarafından türk balıkçı teknelerine gerçekleştirilen taciz teşebbüsü Türk sahil güvenlik botu tarafından engellendi

Yunan sahil güvenlik botu tarafından türk balıkçı teknelerine gerçekleştirilen taciz teşebbüsü Türk sahil güvenlik botu tarafından engellendi
05.01.2023 19:00

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05 Ocak 2023 tarihinde saat 12.02’de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır. Yunan Sahil Güvenlik Botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verdi.

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