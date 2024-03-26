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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Mart 2024, 16:01 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024, 16:01

YRP'li Abdurrahman Akyüz'den partisine 'İstanbul' çağrısı

Yeniden Refah Partisi'nde AK Parti ve Murat Kurum'a destek verenler deyim yerindeyse tefe konuyor. CHP ve İmamoğlu'na kazandıracak çizgide izlenen siyaset mütedeyyin seçmenin vicdanını yaralarken partinin A Takımı, Fatih Erbakan'a yanlıştan dönülmesi için çağrılarını yineliyor. "Erbakan hoca olsaydı, Murat Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi" deyince disipline sevk edilen YRP MYK üyesi Abdurrahman Akyüz, Erbakan'a "İstanbul adayını çek. İmamoğlu'na kazandırmak siyaset değil. Millet affetmez, Saadet gibi yok olur gideriz" çağrısında bulundu.

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