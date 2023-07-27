YKS tercihi süreci bugün başlıyor! İşte tüm detaylar...

2023 YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

2023-2024 YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercih tarihleri belli oldu. Buna göre, YKS tercihleri bugün başlıyor!

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler, 27 Temmuz 2023 Perşembe (bugün) başlıyor ve 8 Ağustos 2023 Salı günü sona erecek.

13 gün sürecek olan YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2023 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih sonuçları ardından son adım kayıt olacak.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.