CHP'li İBB halkın ekmeğine göz dikti! Önce İstanbul'da ardından Ankara'da %66 zam kararı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek AŞ tarafından üretilen ve 3 liradan satılan normal ekmeğin fiyatı, yüzde 66,6 artışla 5 liraya çıkarıldı. Halk Ekmek AŞ tarafından üretilen ürünlerin fiyatına farklı oranlarda zam yapıldı.







%66 ZAM KARARI

İBB'ye bağlı İstanbul Halk Ekmek ürünlerine 28 Temmuz'dan geçerli olmak üzere zam yapıldı. Gelen yüzde 66'lık zamla birlikte, en çok satılan 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin fiyatı 3 TL'den 5 TL'ye çıktı.

Halk Ekmek'in diğer ürünlerinin yeni fiyatları şöyle:

– 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 25 TL

– 400 gramlık tam buğday ekmeği 20 TL

– 500 gramlık çok tahıllı ekmek 22.5 TL

– 400 gramlık çavdar ekmeği 20 TL

– 350 gramlık ruşeymli ekmek 20 TL

– 670 gramlık tost ekmeği 20 TL

– 500 gramlık kepekli tost ekmeği 20 TL

– 350 gramlık hamburger ekmeği 18.50 TL

– 350 gramlık sandviç ekmeği 18.50 TL

– 400 gramlık tam buğday unlu sandviç ekmeği 17.50 TL

– 400 gramlık çavdarlı sandviç ekmeği 17.50 TL