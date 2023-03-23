Akşener, “HDP masaya gelemez” dedi. Demirtaş, “Bizim oylarımıza muhtaçsınız” cevabını verdi! Partisi de dün resmen 7. ortak olarak masaya eklendi! Desteğini ilan etti. Gözler, Meral Hanım'a çevrildi! Öte yandan İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, HDP ile yapılan pazarlıklara isyan etti. CHP’ye sert tepki gösterdi...
Yine golü '7' | Koalisyonun gizli ortağı HDP masa altından çıktı! Gözler Meral Akşener'e çevrildi! Şimdi ne yapacak?
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