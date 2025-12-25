PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 45 bin litre ele geçirildi
Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 45 bin litre ele geçirildi
Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 17:03
Abone Ol
Yazı Boyutu
Yılbaşı öncesi İstanbul’da sahte ve kaçak alkol operasyonları sıkılaştırıldı. Düzenlenen çalışmalarda 45 bin litreden fazla etil ve metil alkol ele geçirildi.
Bunlar da Var
02:21
Bursa Mudanya yolunda bisiklet kazası: 1 yaralı!
24.12.2025
Çarşamba
06:41
Antalya Aksu’da traktör kazası: 18 yaşındaki genç öldü
24.12.2025
Çarşamba
03:12
Son dakika: Bostancı Bağdat Caddesi’nde beş katlı binada yangın paniği!
24.12.2025
Çarşamba
01:12
Antalya’da yürek yakan facia: Anne ile oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti
24.12.2025
Çarşamba
CANLI YAYIN