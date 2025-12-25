PODCAST CANLI YAYIN
Diyarbakır’da korkunç olay: Yenişehir’de bir kadın evinde çöp poşeti içinde ölü bulundu!

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir binanın 8’inci katındaki dairede, kendisinden haber alınamayan bir kadın çöp poşeti içerisinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, bir binanın 8'inci katındaki dairede bir kadın, çöp poşeti içerisinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir site içerisindeki binada meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen kadından haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını açan ekipler, kadını çöp poşeti içerisinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

