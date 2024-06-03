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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024, 11:16 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024, 11:16

YHT seferlerine bayram ayarı! Kurban Bayramı için ek sefer! | İstanbul ve Ankara'da o metro hatları bayramda ücretsiz!

Kurban Bayramı tatilinde artan talep nedeniyle YHT’ye ek sefer konulduğunu açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14-15-16 ve 22-23 Haziran tarihlerinde Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya parkurlarında ilave YHT setlerinin sefere koyularak toplam 9 bin 660 kişilik ek kapasite artışı sağlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, ayrıca Marmaray, Başkentray, Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci- Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy, metro hatlarında bayram süresince ücretsiz hizmet verileceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla demiryollarında alınan tedbirlere yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda artan yolcu taleplerini karşılamak amacıyla TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından işletilen yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlere ek seferler konulduğunu, ana hat ve bölgesel trenlerde ise vagon ilavesi ile yolcu kapasitesinin artırıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, paylaşma ve yardımlaşmanın en yoğun yaşandığı Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebini karşılamak ve vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak üzere 14-15-16 ve 22-23 Haziran tarihlerinde Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya parkurlarında ilave YHT setlerinin sefere konularak toplam 9 bin 660 kişilik ek kapasite artışı sağladıklarını söyledi.

"ANA HAT VE BÖLGESEL TRENLERE 15 BİN 800 KİŞİ EK KAPASİTE ARTIŞI SAĞLAYACAĞIZ"
Bakan Uraloğlu, ayrıca 14-23 Haziran tarihleri arasında ise ana hat ve bölgesel trenlerinde pulman ve yataklı olmak üzere 280 vagon ilavesi ile toplam 15 bin 800 kişilik ek kapasite artışı sağlanacağının da bilgisini verdi. Uraoğlu, Kurban Bayramı tatili sürecinde İzmir Mavi, Doğu, Güney/Vangölü, Konya Mavi, 4 Eylül Mavi, 6 Eylül, 17 Eylül, Ege, Erciyes, Pamukkale, Ankara ana hat ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı, Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine pulman ve yataklı vagonların ilave edilerek toplam 280 vagon ilaveyle 15 bin 800 koltuk kapasitesi artışı sağlanacağını, böylece günlük ortalama 28 vagon ilavesiyle bin 580 yolcu kapasitesi artışına ulaşılacağını ifade etti.

"BAYRAMDA YHT'LERDE GÜNDE 40 BİN YOLCU BEKLİYORUZ."
Uraloğlu, Ankara-Eskişehir, Eskişehir-İstanbul, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-İstanbul, Karaman-İstanbul, Ankara-Karaman, Ankara-Sivas, Sivas-İstanbul YHT seferleri ile günde 35 bine yakın yolcuya hizmet verildiğini, bayram süresince günlük ortalama 40 bin vatandaşın YHT'lerle seyahat etmesinin beklendiğini bildirdi. Yüksek hızlı trenlerin özellikle bayram tatillerinde şehirler arasında günü birlik seyahatlerle turizme de canlılık getirdiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerin yanı sıra günde yaklaşık 32 bin yolcuya hizmet veren ana hat ve bölgesel trenlere de talebin arttığını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen ve günde toplam 700 bin yolcuya hizmet veren Marmaray, Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci- Kazlıçeşme, Başkentray trenleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında da gerekli tedbirlerin alındığını ve bu hatlarda bayram süresince ücretsiz hizmet verileceğinin altını çizdi.

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