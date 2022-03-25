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Yazıcıoğlu suikastı, FETÖ ve Akşener'in partisi! Hala İYİ Parti Kurucular Listesindeki İsim: Ali Lapanta!

Yazıcıoğlu suikastı, FETÖ ve Akşener'in partisi! Hala İYİ Parti Kurucular Listesindeki İsim: Ali Lapanta!
25.03.2022 15:55

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Tam 13 yıl oldu. 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ta helikopterinin düşmesi sonucu vefat etti. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu. Ailesi de kamu vicdanı da bir FETÖ suikastına kurban gittiğine neredeyse emin. Helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta, arama kurtarma faaliyetlerinde ihmali olduğu için 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Peki Muhsin Yazıcıoğlu davasında hapis cezası alan bir ismin İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu'nda yer aldığını biliyor musunuz?

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