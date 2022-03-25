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'Allah' diyen horoz kesilmekten kurtuldu

'Allah' diyen horoz kesilmekten kurtuldu
25.03.2022 13:36

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Sahibinin kesmek için yakaladığı horoz, bıçağı görünce önce “Allah”, ardından da “anne” diye bağırmaya başladı. Şaşkına dönen sahibi, horozu kesmekten vazgeçti.

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Antalya'nın Manavgat'ta ilçesinde yaşayan Ali Dibek, akşam saatlerinde evine gittiğinde, kümeste bulunan horozu kesmek için harekete geçti.

Eşiyle birlikte evden bıçak alıp kümese giren Dibek, ötmediği için tavukların içerisinde bulunan horozu yakalayarak kümesten dışarı çıktı.

Horozun kanatlarını ayaklarının altına alan ve kesmek için bıçağı boynuna dayayan Dibek ve eşi, hayatlarının en büyük şaşkınlığını yaşadı.

ÖNCE "ALLAH" SONRA "ANNE" DEDİ

Bıçağın boynuna dayanmasıyla birlikte bugüne kadar ötmeyen horoz, önce "Allah", ardından da "Anne" diye ses çıkarmaya başladı. Dibek elindeki bıçağı ve horozu bırakırken, ne yapacağını şaşırdı.

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