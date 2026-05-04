"Yavaş" dedi, dinletemedi: Amasya'da kaza anı kamerada!

Amasya'nın Suluova ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Bir vatandaşın sürücüleri uyardığı o anlarda yaşanan kaza saniye saniye kaydedildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yağışlı hava ve kaygan zemin, trafik kazasını da beraberinde getirdi. Kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil, o sırada diğer sürücüleri uyarmaya çalışan bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Uyarılara rağmen hızını kesmedi

Bölgede daha önce yaşanan kazalar nedeniyle diğer sürücüleri yavaşlamaları konusunda uyarmak isteyen Ahmet Uçar, el işaretleriyle araçlara ikazda bulundu. Ancak uyarılara rağmen hızını azaltmayan bir otomobil, kayganlaşan yolda virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

3 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayı görüntüleyen Uçar, "Kendimi riske attım, daha büyük kazalar ve ölümler olmasın diye çabaladım ama maalesef bu kaza yaşandı" ifadelerini kullandı.

