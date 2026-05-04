Başhekim Aziz Zilan'a saldırı anı kamerada

Başhekimlik Makamında Arbede

Olay, 15 Nisan tarihinde Derik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede çalışan bir şirket personelinin iş sözleşmesinin feshedilmesinin ardından, personelin babası T.E. ve ağabeyi A.Ü.E. hastaneye geldi. Başhekim Uzm. Dr. Aziz Zilan ile görüşmek isteyen şahıslar, başhekimlik makamı önünde önce sekreter ve güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı.

Saldırı Anı Saniye Saniye Kaydedildi

Tartışma sesleri üzerine odasından çıkan Başhekim Aziz Zilan, öfkeli grubun saldırısına uğradı. Olay anına ilişkin yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında; odaya giren şahıslar ile başhekim arasında şiddetli bir arbede yaşandığı, sekreter Zeynep Oktay'ın da bu esnada darbedildiği görülüyor. Hastane çalışanlarının araya girmesiyle saldırganlar zorlukla dışarı çıkarıldı.

Birine Ev Hapsi, Diğerine Adli Kontrol

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemece verilen kararda, saldırganlardan baba T.E.'ye ev hapsi cezası verilirken, oğlu A.Ü.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sağlıkta şiddetin boyutunu bir kez daha gözler önüne seren olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.