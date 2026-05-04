Bakan Göktaş'tan annelik ve aile mesajı!

"Annelik Kavramı Esnetilmeye Çalışılıyor"

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, küresel içeriklerin Türkiye gibi güçlü aile bağlarına sahip toplumlar üzerindeki etkisine değindi. Özellikle yalnızlık ve aşırı bireysellik üzerinden yürütülen algı çalışmalarına dikkat çeken Göktaş, anneliğin anlamının bu yollarla esnetilmeye çalışıldığını vurguladı. "Annelik ve aile, tartışmaya açılacak yahut başka sevgilerle ikame edilecek kavramlar değildir" ifadesini kullandı.

"Hayvan Sevgisi Kıymetlidir Ancak..."

Açıklamasında hayvan sevgisine de değinen Bakan Göktaş, bu sevginin değerini yadsımadıklarını ancak annelikle kıyaslanmaması gerektiğini belirtti. Göktaş, "Hayvan sevgisi elbette kıymetlidir; ancak bu sevginin annelik gibi derin ve kurucu bir kavramın yerine ikame edilmesini doğru bulmuyoruz" diyerek aile kurmanın ve çocuk sahibi olmanın insana kattığı aidiyet duygusunun altını çizdi.

Güçlü Aile Vurgusu

Araştırmaların çocuk sahibi olmanın insan hayatına daha fazla anlam kattığını gösterdiğini belirten Göktaş, paylaşmanın ve birlikte büyümenin hayatı derinleştirdiğini kaydetti. Bakan Göktaş, mesajını "Büyük Türkiye ailemizi eksiltmeden, güçlendirerek büyütelim" çağrısıyla noktaladı.