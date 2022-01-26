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Yandaşları Fatih Portakal'dan hem Ekrem İmamoğlu'na hem Murat Ongun'a tepki! | İZLE

Yandaşları Fatih Portakal'dan hem Ekrem İmamoğlu'na hem Murat Ongun'a tepki! | İZLE
26.01.2022 18:45

OTOMATİK OYNAT

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CHP'nin ve özellikle Ekrem İmamoğlu'nun en yandaşlarından olarak bilinen Fatih Portakal, İstanbul'da yaşanan kar yağışı esnasından İngiliz büyükelçi ile balıkçıda ziyafet çeken Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Fox TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal, "Ekipleriniz mücadele ederken, insanlar zorlukları aşmaya çalışırken buna hakkınız yok. Bu öngörüsüzlük..." ifadelerini kullandı. Portakal ayrıca İstanbullu karla boğuşurken İsviçre'de tatilde olduğu ortaya çıkan İBB Sözcüsü Murat Ongun'a da tepki gösterdi.

Güncel Videoları
CHP'nin ve özellikle Ekrem İmamoğlu'nun en yandaşlarından olarak bilinen Fatih Portakal, İstanbul'da yaşanan kar yağışı esnasından İngiliz büyükelçi ile balıkçıda ziyafet çeken Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Fox TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal, "Ekipleriniz mücadele ederken, insanlar zorlukları aşmaya çalışırken buna hakkınız yok. Bu öngörüsüzlük..." ifadelerini kullandı. Portakal ayrıca İstanbullu karla boğuşurken İsviçre'de tatilde olduğu ortaya çıkan İBB Sözcüsü Murat Ongun'a da tepki gösterdi.
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