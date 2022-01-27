İstanbullular karla boğuşurken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balık keyfine "salak gibi iş" yapıyor diyen CHP yandaşı Can Ataklı geri vites yaptı. Ataklı, "Adam yemek yemeye gitti. Burada ayıp bir şey yok." diyerek İmamoğlu'nu savundu. Ataklı'nın yaptığı 'U' dönüşü sonrası akıllara "Bu kez kim geri vites yaptırdı?" sorusu geldi. Yandaş gazeteci daha önce de İBB'yi Başakşehir Şehir Hastanesi yollarını yapmadığı gerekçesiyle yerden yere vurmuş ardından özür dilemişti.
Balık ziyafeti sonrası İBB Başkanı İmamoğlu'nu topa tutan CHP'li yandaş gazeteci Can Ataklı'dan geri vites!
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