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Yalova’da kayıkları motor arızası yapan 4 amatör balıkçı kurtarıldı
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Yalova’da kayıkları motor arızası yapan 4 amatör balıkçı kurtarıldı

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024, 09:52 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024, 09:52

Yalova’da kayıkla balık tutmak için denize açıldıktan sonra motorları arıza yapan 4 amatör balıkçı kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerinin rutin olarak gerçekleştirdikleri su ürünleri kontrol görevi esnasında motor arızası nedeni ile denizde mahsur kalarak akıntıyla açığa sürüklenen amatör balıkçıları fark etti. Tekne emniyetli şekilde ekipler tarafından çekilerek Çınarcık Balıkçı Barınağına götürüldü. Balıkçıların yaklaşık denizde 2 saat mahsur kaldıkları öğrenildi.

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