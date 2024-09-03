AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kongre kararının alındığı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası sürece ilişkin konuştu. Kongre takvimini açıklayan Çelik, AK Parti'de değişim olacağını sinyalini verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'erken seçim' söylemini CHP içindeki krizi perdeleme çabası olarak yorumlayan Özel, "2024 yılının en kötü esprisi nedir dense bu birinci olurdu. Cumhurbaşkanımızı yeneceğini söylemesi siyasi değerlendirme olarak ele alınamaz" dedi. Teğmenlerin kılıçlı yemini üzerinden süregelen tartışmalara da değinen Ömer Çelik, vesayeti diriltme çabalarına izin vermeyeceklerini, teğmenlere de hakareti kabul etmeyeceklerini dile getirdi.