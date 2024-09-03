SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar | VİDEO
Haberler Güncel Videoları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar | VİDEO

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024, 17:06 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024, 17:07

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kongre kararının alındığı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası sürece ilişkin konuştu. Kongre takvimini açıklayan Çelik, AK Parti'de değişim olacağını sinyalini verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'erken seçim' söylemini CHP içindeki krizi perdeleme çabası olarak yorumlayan Özel, "2024 yılının en kötü esprisi nedir dense bu birinci olurdu. Cumhurbaşkanımızı yeneceğini söylemesi siyasi değerlendirme olarak ele alınamaz" dedi. Teğmenlerin kılıçlı yemini üzerinden süregelen tartışmalara da değinen Ömer Çelik, vesayeti diriltme çabalarına izin vermeyeceklerini, teğmenlere de hakareti kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

SIRADAKİ VİDEO
Sağlık çalışanlarına şiddet kamerada
03.09.2024Salı
Hamas'tan ateşkes açıklaması!
03.09.2024Salı
Devrilen motosikletin sürücüsü tek ayakkabıyla kaçtı! Otomobildeki 2 kişi yaralandı
03.09.2024Salı
Çanakkale'de gençlerin motosikletle tehlikeli yolculuğu
03.09.2024Salı
Sahte deterjan ve şampuan operasyonu
03.09.2024Salı
Bunlar da Var
Mehmet Yörük’ün ölümünde flaş gelişme! Müge Anlı’da cinayet itirafı: ’’Benimle evlenebilmek için kocamı...’’ 13:19
Müge Anlı'da cinayet itirafı: ''Benimle evlenebilmek için kocamı...''
03.09.2024Salı
Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası Salim Güran tutuklandı! 11:51
Narin'in amcası sorguda ne anlattı?
03.09.2024Salı
Bayrampaşa’da silahlı çatışma! Vefat anı kamerada! 00:46
Bayrampaşa'da silahlı çatışma! Vefat anı kamerada!
03.09.2024Salı
Diyarbakır’da kaybolan kız bulundu mu? Narin Güran’ın kaybında 14. gün! İşte tutuklanan amcanın ifadesi! 05:38
Narin Güran'ın kaybında 14. gün! İşte tutuklanan amcanın ifadesi!
03.09.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA