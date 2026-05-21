Dorukhan Büyükışık dosyası cinayet çıktı! Şirket sahiplerine gözaltı
İzmir’in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018 tarihinde bir inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık dosyasında, tam 8 yıl sonra adalet yerini buldu. Yıllarca "yüksekten düşme sonucu kaza" denilerek üzeri kapatılmaya çalışılan olayın, aslında vahşi bir cinayet olduğu ve devletin içine sızmış yapılar ile şirket sahiplerinin el birliğiyle delilleri kararttığı ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü derin soruşturma, bu sabah şafak operasyonuyla büyük bir gözaltı dalgasına dönüştü.
