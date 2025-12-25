PODCAST CANLI YAYIN
Vurulan okul müdürü yoğun bakımdan çıktı: Bakan Tekin’le görüştü

Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisi M.K.'nin (12) tüfekle vurarak ağır yaraladığı okul müdürü Ender Kara (39), yoğun bakımdan çıktı. Normal servise alınan Kara'yı, Mersin Valisi Atilla Toros ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kara, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile telefonda görüştü.

OKUL MÜDÜRÜNE TÜFEKLİ SALDIRI

Olay, ilçe merkezindeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre geçen hafta elektrikli bisikletle okula gelen öğrenci M.K., okul müdürü Ender Kara tarafından uyarıldı.

BAHÇEDE ATEŞ AÇTI

22 Aralık'ta tüfekle okula gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan Müdür Ender Kara'ya ateş etti. Ağır yaralanan Kara, önce Anamur Devlet Hastanesi'ne, ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BABA VE OĞUL TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan M.K. ile babası Y.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Karaciğeri parçalanan Ender Kara ameliyat edildi. Yoğun bakım sürecinin ardından hayati tehlikeyi atlatan Kara, normal servise alındı.

BAKAN TEKİN'DEN GEÇMİŞ OLSUN

Mersin Valisi Atilla Toros'un ziyaret ettiği Kara, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile telefonla görüştü. Bakan Tekin, geçmiş olsun dileklerini iletti.

