Şırnak İdil'de okul çıkışında akran zorbalığı: Çocuğa darp anları kamerada!

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 15:06

Şırnak’ın İdil ilçesinde okul çıkış saatinde yaşanan akran zorbalığında, yaşları 12 ile 15 arasında değişen bir grup bir çocuğu tekme ve yumruklarla darp etti. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşanan olayda bir çocuk, yaşları 12 ile 15 arasında değişen bir gurup tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Olay anı cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.



Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Okçu köyünde, öğrencilerin çıkış saatinde yaşanan olayda okul önüne gelen bir gurup genç yolda ilerleyen ve ismi öğrenilemeyen bir çocuğa tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı. Tekme ve yumruklarla yere düşen çocuk dakikalarca darp edildi. Okuldan çıkan minik öğrencilerin gözü önünde yaşanan şiddet olayında minik öğrenciler korkudan sağa sola kaçışırken, olay anı saniye saniye kayıt altına alındı.