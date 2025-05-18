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Vurgunun adı: Dijital Deneyim Müzesi | İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız’dan ’pasta kavgası’ itirafı: Murat Ongun ve Fatih Keleş kapıştı
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Vurgunun adı: Dijital Deneyim Müzesi | İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız'dan 'pasta kavgası' itirafı: Murat Ongun ve Fatih Keleş kapıştı

Giriş Tarihi: 18.05.2025 13:23:27 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 13:23:34

İBB'nin İmamoğlu Suç Örgütü eliyle Dijital Deneyim Müzesi işi üzerinden nasıl kamu zararına uğratıldığı ortaya çıktı. 'Ekosistem'in 5 kilit adamından biri olan Ertan Yıldız, "Bildiklerimi anlatacağım" diyerek etkin pişmanlıktan yararlandı. Yıldız, Murat Ongun'un organize ettiği müze işinde şişirilmiş rakamlar ve naylon faturalarla ciddi bir kamu zararı oluşturulduğunu söyledi. Bilindiği üzere Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas'ın da bu yönde itirafları olmuştu. Öte yandan 'Ekosistem'deki derin husumet açığa çıktı. Murat Ongun'un Necati Özkan'la kavgalı olduğu, Fatih Keleş'le kapıştığı öğrenildi.

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