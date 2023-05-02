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Vatandaştan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a kentsel dönüşüm isyanı: CHP'li zihniyetsizler çivi çakmıyor Kartal'a

Vatandaştan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a kentsel dönüşüm isyanı: CHP'li zihniyetsizler çivi çakmıyor Kartal'a
02.05.2023 06:12 - Son Güncelleme: 02.05.2023 06:25

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Son dakika haberleri... Türkiye, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketiyle büyük bir yıkım yaşarken hükümet, daha büyük acılar yaşanmasın diye kentsel dönüşüme hız verdi. Ancak CHP'li belediyeler yine bilindiği gibi, engel oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a dert yanan bir vatandaş, CHP'li Kartal Belediyesi'nin ilçedeki kentsel dönüşüme nasıl engel olduğunu anlattı. CHP'li Belediye'yi şikayet eden vatandaş, "Bizim evlerimiz dökülüyor, biz karşı değiliz. Bu zihniyetsizler çivi çakmıyor Kartal'a" diyerek Bakan Kurum'dan yardım istedi.

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