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AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Bülent Turan'dan önemli açıklamalar! "Başkan Erdoğan tarihin en büyük oyunu alacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Bülent Turan'dan önemli açıklamalar! "Başkan Erdoğan tarihin en büyük oyunu alacak"
02.05.2023 00:01 - Son Güncelleme: 02.05.2023 00:02

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14 Mayıs seçimlerine artık günler kalırken Başkan Erdoğan önderliğindeki AK Parti adım adım zafere gidiyor. Son yaşananlar ışığında AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Bülent Turan, A Haber'de seçim sürecine dair konuştu. Başkan Erdoğan ile Türkiye'nin kaderi bütünleşti" ifadelerine yer veren Bülent Turan, "Başkan Erdoğan tarihinin en büyük oyunu alacak bence o kanaatteyim. Halk kendisine teveccüh duyuyor. Halkımız irfan sahibi ve vefa sahibidir. Görüyor yapılanları. Yapılan projelerden heyecan duyuyor halkımız." dedi.

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